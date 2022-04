Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kontrollen in der Wetterau+Fahrraddiebstahl+Unfallfluchten in Echzell und Bad Nauheim+Zwei Verletzte nach Unfällen in Friedberg

Friedberg (ots)

Kontrollen in der Wetterau

Gemeinsame Maßnahmen der Kontrollgruppe der Polizeidirektion Wetterau sowie der Bereitschaftspolizei führten in der Wetterau zu verschiedenen Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie einer Strafanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen.

Zwischen 07.00 und 18.00 Uhr waren die Ordnungshüter an der Autobahn 5 (Raststätte Wetterau), in Florstadt (Marktplatz), Wölfersheim (Seestraße) sowie Friedberg (Fritz-Reuter-Straße) unterwegs. Sie stoppten insgesamt 64 Fahrzeuge und überprüften 76 Personen. 38 Insassen waren nicht angeschnallt, zwei Fahrer konnten ihre Finger nicht vom Handy lassen und 18 Fahrer verstießen gegen ein Durchfahrtsverbot. Bei einem 35-jährigen Autofahrer waren die Augen stark gerötet. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Beamten und schlug auf Cannabis, Kokain, Opiate und Amphetamine an. Daraufhin folgte eine Blutentnahme.

Bad Vilbel: Fahrrad weg

Am Niddaplatz stahl ein Unbekannter ein Gravelbike der Firma Cube. Am Dienstag zwischen 09.50 und 11.00 Uhr machte sich der Dieb an dem grau-schwarzen Fahrrad zu schaffen, welches an den Fahrradständern am Hinterausgang eines Geschäftes gesichert war. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 1.600 Euro teuren Bikes machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter 06101/5460-0.

Echzell: Hyundai beschädigt

2.500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Hyundai nach einer Unfallflucht von Mittwoch (27.April). Der silberfarbene I10 parkte zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr in einer Haltebucht in der Straße "Zum Entsorgungszentrum". Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der Fahrerseite und fuhr anschließend davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Außenspiegel touchiert

Zwischen Freitag (22.April) 08.00 Uhr und Sonntag (24.April) 10.00 Uhr touchierte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Straße "In der Au" einen geparkten roten Mercedes C180 am rechten Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Unfallflucht in der Hauptstraße

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Freitag (22.April) 10.00 Uhr und Mittwoch (27.April) 13.00 Uhr in der Hauptstraße einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem weißen M3 zurückkam, war dieser am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

B521/Altenstadt: Vorfahrt missachtet

Eine 20-jährige Frau aus Linden in einem Mini hielt Mittwochabend (27.April) gegen 19.40 Uhr an der Einmündung der Bundesstraße 521/ Altenstadt Lindheim und beabsichtigte auf die B521 in Richtung Büdingen einzubiegen. Offenbar übersah die Mini-Fahrerin dabei den Nissan eines 56-Jährigen, der auf der B521 von Büdingen in Richtung Altenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Eine 16-jährige Mitfahrerin des Mini und ein 48-jähriger Mitfahrer des Nissans verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter Tel. 06042/96480.

Friedberg: Leichtverletzter Segwayfahrer nach Unfall

Ein 23-jähriger Mann befuhr mit einem Segway den Fußweg der Kaiserstraße in Richtung Burg. Der Segway-Fahrer überquerte die Hospitalgasse. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Dacia einer 54-Jährigen, die von der Kaiserstraße in die Hospitalgasse abbiegen wollte. Der 23-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell