POL-WE: Betrüger meldet sich per "WhatsApp" + schwarz-blaues Specialized gestohlen + Kontrollen auf der A5 + in Mitarbeiterbereich eingedrungen, Rucksack gestohlen und mit Auto geflüchtet

Bad Vilbel- Betrüger meldet sich per "WhatsApp"

Über den Messengerdienst "WhatsApp" wurde ein 75-Jähriger um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht.

Der Verfasser der Nachricht ließ den Senior annehmen mit seiner Tochter zu schreiben, indem er glaubwürdig mitteilte, das Mobiltelefon der Tochter sei kaputt, deshalb habe sie nun eine neue Handynummer. Nach einigen belanglosen Nachrichten sprach die angebliche Tochter von einem Problem. Sie brauche rund 12.000 Euro für die Renovierung einer Küche. Der gutgläubige Mann wollte seiner Tochter helfen überwies in Folge dessen das Geld. Erst im Anschluss, als er mit seiner Tochter telefonierte flog der Betrug auf.

Die Polizei warnt erneut: - Wenn Sie von einer Ihnen bekannten Person unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Seien Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messengerdienste misstrauisch und überprüfen Sie diese eingehend. - Verschärfen Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. - Falls Sie nach einer Aufforderung bereits Geld überwiesen haben, nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie eine Rücküberweisung. - Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf, denn dieser ist für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen von Bedeutung.

Bad Vilbel- schwarz-blaues Specialized gestohlen

Am Dienstag (26.04.2022) stahlen Unbekannte ein rund 660 Euro teures Fahrrad. Das Specialized Bike war im Bereich des Haupteingangs am Georg-Büchner-Gymnasium angekettet. Die Langfinger öffneten das Zahlenschloss und flüchteten mit dem Mountainbike. Wem sind Personen zwischen 09:25 Uhr und 15:20 Uhr in der Saalburgstraße aufgefallen, die sich an dem Fahrrad zu schaffen machten? Wer kann Hinweise zum Verbleib des schwarz-blauen Specialized vom Typ Pitch geben? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Friedberg- Toyota aufgebrochen

In der Nacht von Montag (25.04.2022) auf Dienstag (26.04.2022) machten sich Unbekannte an einem Toyota Aygo zu schaffen. Der Kleinwagen stand in der Marienstraße, als sich die Langfinger an dem Auto zu schaffen machten. Sie zerstörten die Scheibe der Beifahrertür und griffen in den schwarzen Toyota. Die Unbekannten durchwühlten einen Geldbeutel, flüchteten aber offenbar ohne Beute. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 23:50 Uhr und 07:40 Uhr zuschlugen, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg: Kontrollen auf der A5

Gestern (26.04.2022) kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen gemeinsam mit dem Bundesamt für Güterverkehr auf der Tank- und Rastanlage Wetterau-West in Richtung Frankfurt. Zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter 12 Fahrzeuge, fünf davon mussten sie beanstanden. Die Polizisten ahndeten Verstöße gegen das Güterkraftgesetz und gegen die Sozialvorschriften. Drei Lkws durften vorübergehend nicht weiterfahren. Sie hatten die Fahrzeugabmessungen nicht eingehalten oder ihre Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert.

Ober-Mörlen- in Mitarbeiterbereich eingedrungen, Rucksack gestohlen und mit Auto geflüchtet

Die Polizei in Butzbach sucht Zeugen, nachdem gestern Nachmittag (26.04.2022) ein bisher Unbekannter in den Mitarbeiterbereich des Einkaufsmarktes in der Hasselhecker Straße eingedrungen war. Im Spindraum stahl er die Jacke und den Rucksack einer Mitarbeiterin. Im Rucksack befanden sich ein Fahrzeugschlüssel, ein Mobiltelefon, sowie eine schwarze Ledergeldbörse mit mehreren Karten. Der Dieb kletterte aus einem Fenster des Mitarbeiterbereichs und begab sich auf den Kundenparkplatz. Mit dem gestohlenen Fahrzeugschlüssel der Marktmitarbeiterin startete er ihren dort geparkten schwarzen Skoda Fabia und flüchtete mit dem Fahrzeug. Mit einer im Portemonnaie befindlichen Geldkarte tätigte der dreiste Dieb sechs Abbuchungen im Bereich Frankfurt. Der Schaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Offensichtlich ließ der Unbekannte seinen alten Suzuki Roller mit dem nicht aktuellen Versicherungskennzeichen am Einkaufsmarkt zurück. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 18-25 Jahre alten, rund 180 cm großen Mann. Der Brillenträger hatte kurze braune Haare und trug eine schwarze Kappe. Er war bekleidet mit einer blau-grauen Regenjacke mit braunen Elementen im Bereich des Oberkörpers, rotem Kapuzenpullover, schwarzer Hose und weißen Sportschuhen. Er trug eine weiße FFP2-Maske und führte einen braunen Rucksack, sowie eine grau-blaue Umhängetasche mit sich. Wer kann Hinweise zur Identität des unbekannten Diebs geben? Wer hat zwischen 16:05 Uhr und 16:15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib des gestohlenen schwarzen Skoda Fabia geben? Wem ist der schwarze Roller mit den Zahlen 999 auf dem Versicherungskennzeichen aufgefallen? Wer kann Hinweis auf den Besitzer geben? Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Wölfersheim- unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt

Weil er sich unter Drogeneinfluss hinter das Steuer seines schwarzen Audis setzte und losfuhr ermittelt nun die Polizei. Ordnungshüter aus Friedberg hielten den 45-Jährigen in seinem Audi RS am Dienstag (26.04.2022), um 12:40 Uhr, in der Seestraße an. Ein Drogenschnelltest wies den Konsum von Cannabis nach. Der 45-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

