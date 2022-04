Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Urnenstelen auf Friedhof beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr stellte eine Besucherin des Friedhofs an der Neckarweihinger Straße in Oßweil an mehreren Urnenstelen rote Farbschmierereien fest. Kurz darauf sah sie noch in der Nähe zwei etwa 12 Jahre alte Mädchen mit rot verschmierten Händen. Beide hatten Jeanshosen an und eine von ihnen trug eine orangefarbene Jacke. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet um Hinweise.

