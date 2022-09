Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Unfallflucht

Auf dem Tankstellengelände in der Berliner Straße stieß am Mittwoch gegen 18.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort stehenden Pkw Dacia. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Als die Autofahrerin des Pkw Dacia nach dem Bezahlen zu ihrem Wagen zurückgekommen war, stellte sie den Unfallschaden an der Fahrzeugfront ihres Autos fest. Zeugen des Vorfalls sollten sich nun mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Fellbach: Zeugen zu Fahrradunfall gesucht

Ein 41-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr bei der Bühlstraße auf Höhe der Westumfahrung einen landwirtschaftlichen Weg in Richtung Fellbach. Bei einer dortigen Brücke stürzte er aus bislang unbekannten Gründen. Der Mann war nach dem Unfall kurzzeitig ohne Bewusstsein. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, verständigte er den Rettungsdienst. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Unfallzeugen werden gebeten sich nun zur Klärung der Unfallursache mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Radfahrer gestürzt

Ein 27-jähriger Radfahrer fuhr am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr die Ringstraße entlang und kam hierbei aufgrund gesundheitlicher Probleme zu Fall. Beim Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 9:45 Uhr und 11:30 Uhr wurde am Mittwoch in der Kalkofenstraße ein geparkter Renault Megane von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Sachschaden am Renault beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Aufgrund eines aktiven Rauchwarnmelders rückte die Feuerwehr am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr in den Lilienweg aus. Eine Bewohnerin hatte beim Verlassen der Wohnung Essen auf dem Herd vergessen, weshalb es zu qualmen begann und der Feuermelder auslöste. Noch bevor es zum Brandausbruch kam, wurde die Pfanne von den Einsatzkräften vom Herd genommen. Es entstand lediglich minimaler Sachschaden an der Pfanne und den nicht mehr genießbaren Lebensmitteln.

Plüderhausen: E-Scooter-Fahrer nach Sturz verletzt

Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Elektroscooters kam am Mittwochabend gegen 23 Uhr beim Befahren der Schurwaldstraße alleinbeteiligt zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Da ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von über 1,3 Promille ergab, musste er eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell