POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Unfallflucht

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfallflucht Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagnachmittag gegen 12:45 Uhr einen in der Straße Auf der Hardt geparkten BMW. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise. ...

