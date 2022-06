Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: 66-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim-Sandhofen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Stadtteil Sandhofen erlitt eine 66-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen. Eine 81-jährige Frau war kurz nach 10 Uhr mit ihrem Fiat auf der Kriegerstraße in Richtung Schönauer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Schönauer Straße missachtete sie die Vorfahrt der 66-Jährigen, die mit ihrem Fahrrad die Schönauer Straße in Richtung Viernheimer Weg befuhr und in die Kriegerstraße einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, in dessen Folge die Radlerin auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zuzog. Sie wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell