POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Pkw und versuchter Diebstahl in drei Fällen, Zeugenaufruf

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18 Uhr und 3 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter auf einem offen zugänglichen Parkplatz in der Staatsbahnhofstraße bei einem Mercedes-Benz die hintere Scheibe ein und entwendete ein auf der Rückbank abgelegtes Retourenpaket. Außerdem versuchte der Täter die Fahrzeugscheiben eines weiteren Mercedes-Benz sowie eines Fiats einzuschlagen, was jedoch misslang.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefonnummer 06222 5709-0 in Verbindung zu setzen.

