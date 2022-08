Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kinder angesprochen, Diebstahl aus Lackierzelt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Kinder angesprochen und vor diesen masturbiert

Am Samstagabend gegen 18 Uhr waren drei Mädchen im Alter zwischen 9 und 12 Jahren auf der Daimlerstraße unterwegs. Dort wurden sie von einem Mann aus einem roten Audi heraus angesprochen. An dem Audi waren entweder SHA-Kennzeichen oder gefälschte französische Kennzeichen angebracht. Der Mann bat, die Kinder näher an das Auto heranzukommen. Als diese der Bitte nachkamen, sahen sie wie der Autofahrer im Fahrzeug sitzend masturbierte. Im Anschluss entfernten sich die Kinder von dem Auto und verständigten die Polizei. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese ergaben den Verdacht gegen einen 51-jährigen Mann aus Schwäbisch Hall, dessen Wohnung am gestrigen Tag durchsucht wurde. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet darum, dass sich Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder Geschädigte, welche von dem 51-Jährigen angesprochen wurden, unter der Telefonnummer 07361 5800 melden.

Crailsheim: Diebstahl aus Lackierzelt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 23 Uhr verschafften sich zwei Diebe Zugang zu einem Lackierzelt auf einem Vereinsgelände in der Horaffenstraße. Dort entwendeten sie mehrere Maschinen. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

