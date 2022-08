Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Maisfeld beschädigt, illegale Müllentsorgung

Aalen (ots)

Aalen: Unfallort unbekannt

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 37-Jähriger am Dienstag zwischen 11 Uhr und 18 Uhr an einer bislang unbekannten Unfallstelle verursachte. Der Mann, der mit einem Mercedes Sprinter unterwegs war, stellte die Beschädigungen in rund 2,20 Höhe erst am Abend fest. Im genannten Zeitraum war er im Bereich Aalen unterwegs. Eigenen Angaben zufolge bemerkte er nicht, dass er mit seinem Fahrzeug irgendwo hängen geblieben ist. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 68 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Dienstagmittag ereignete. Kurz nach 13 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem VW Golf die Gartenstraße, von wo aus er nach rechts auf ein Firmengrundstück abbog. Hierbei übersah er die Radlerin, die den Radweg entlang der Gartenstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Die 68-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Sachschaden entstand bei dem Unfall keiner.

Unterschneidheim: Mutwillig Maisfeld beschädigt

Zwischen Samstag und Dienstag fuhr ein bislang Unbekannter offenbar mutwillig mit einem Fahrzeug in eine erntereife Maisfläche in der Fortführung der Schloßbergstraße. Hierbei wurde auf einer Fläche von rund 360 Quadratmetern der Mais niedergewalzt. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1400 Euro angegeben. Hinweise auf den oder die Täter nimmt der Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001 entgegen.

Bopfingen: Unfall beim Zurücksetzen

Ein 85-Jähriger verursachte am Dienstagmittag kurz vor 12 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Mit seinem Opel Corsa befuhr er zur Unfallzeit die Keltenstraße in Oberdorf. Wegen einer Baustelle musste er sein Fahrzeug zurücksetzen, wobei er gegen den zwischenzeitlich hinter ihm stehenden VW Passat eines 56-Jährigen fuhr.

Spraitbach: Ladung verloren - Verursacher gesucht

Am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr verlor ein weißer Transporter mit Pritsche auf der B 298 zwischen Mutlangen und Spraitbach eine ca. 150 x 80 cm große Tischplatte aus Holz Diese beschädigte den Opel eines 51-Jährigen, der in Richtung Mutlangen unterwegs war. Der Fahrer des Transporters fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Lorch: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Wilhelmstraße / Stuttgarter Straße missachtete eine 77-jährige Ford-Fahrerin am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr die Vorfahrt einer 79-Jährigen, die ebenfalls mit einem Ford unterwegs war. Bei der folgenden Kollision, bei der beide Autofahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Täferrot: Bei Arbeitsunfall verletzt

Bei Holzarbeiten im Wald zog sich ein 68-Jähriger am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr mit einer Säge so schwere Verletzungen an der Hand zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Schwäbisch Gmünd: Zu schnell gefahren

Zu hohe Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem sich ein 17 Jahre alter KTM-Fahrer am Dienstagmittag gegen 13 Uhr schwere Verletzungen zuzog. Der Jugendliche befuhr zur Unfallzeit die Kreisstraße 3268 zwischen Großdeinbach und Schwäbisch Gmünd, wo er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Zweirad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Stauferklinik gebracht; an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Heuchlingen: Illegal Bauschutt entsorgt

Bereits in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, 10 Uhr entsorgten Unbekannte auf dem Lagerplatz einer Gärtnerei an der Ortseinfahrt und einer im Bereich Streuobstwiese Bauschutt wie Fliesen u.ä. Da an beiden Stellen ähnlicher Müll aufgefunden wurde, kann davon ausgegangen werden, dass der Schutt von derselben Person entsorgt wurde. Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell, Tel.: 07175/9219680 entgegen.

