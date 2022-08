Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leutenbach: Diesel aus Baustellenfahrzeugen entwendet

Aalen (ots)

Aus sechs Baustellenfahrzeugen wurden in der Nacht zum Dienstag ca. 1440 Liter Diesel abgezapft. Die Tankdeckel der auf einem Feldweg stehenden Straßenwalzen wurden von den Dieben gewaltsam geöffnet, dabei wurde Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht. Der Wert des entwendeten Sprits beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, das sich neben der B 14 direkt nach dem Leutenbachtunnel in Richtung Backnang ereignete, nimmt die Polizei in Schwaikheim unter Tel. 07195/969030 entgegen.

