Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Farbschmierereien - Sofa in Brand gesteckt

Aalen (ots)

Fellbach: Aufgefahren

Eine 31-jährige Seat-Fahrerin wurde am Montagmorgen bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Sie befuhr die B 14 zwischen Stuttgart und Fellbach, als sie im dichten Berufsverkehr auf einen vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes auffuhr. Die verletzte Autofahrerin musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf 9000 Euro.

Fellbach: Radfahrer contra Fußgängerin - Zeugen zu Unfall gesucht

Eine 74-jährige Fußgängerin lief am Montagabend auf einem Kundenparkplatz vor einem Baumarkt bzw. eines Einkaufzentrums in der Steinbeisstraße. Ein Radfahrer übersah offenbar die Fußgängerin, stieß mit dieser zusammen, wobei beide zu Boden stürzten. Der Radfahrer stieg nach dem Vorfall wieder auf sein Mountainbike und flüchtete in Richtung Stuttgarter Straße. Die 74-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Von dem geflüchteten Radfahrer liegt folgende Beschreibung vor: Er war ca. 15 bis 17 Jahre alt, hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Weitere Hinweise auf den unbekannten Fahrradfahrer wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde der Außenbereich der Keplerschule in Korb sowie die Fassade der Vollmarschule in Weinstadt mit Hakenkreuzen und Parolen beschmiert. Zudem wurde in der Fritz-Müller-Allee in Schwaikheim zwischen Sonntagabend und Montagmittag ein Hakenkreuz auf einen Briefkasten geschmiert. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Entsprechende Zeugenhinweise werden von der Polizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Montag zwischen 8:30 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Kelterstraße geparkten BMW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am BMW beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Sofa in Brand gesteckt

Am Montagnachmittag wurde ein Sofa, das zu einem unbekannten Zeitpunkt illegal auf dem Grünstreifen zwischen Bahnsteig und Parkdeck entsorgt wurde, von bisher unbekannten Tätern in Brand gesteckt. Das Feuer konnte von der hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehr Winnenden schnell gelöscht werden, es entstand lediglich minimaler Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

