Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Männer in Untersuchungshaft, Unfallflucht und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Oberkochen: Mann mutmaßlich absichtlich angefahren - 34-Jähriger in Untersuchungshaft

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten zwei 34 Jahre alte alkoholisierte Männer an einer Gaststätte in der Bahnhofstraße wiederholt in Streit. In diesem Zuge bedrohte auch einer der beiden den anderen mit einem Messer sowie einer Motorsäge. Zeugen schritten ein und konnten die Situation zunächst entschärfen. Als der Bedrohte später gegen 5.30 Uhr die Gaststätte wieder verließ kam es zum erneuten Streit, in dessen Verlauf der vorherige Angreifer mit seinem Pkw den Geschädigten wohl absichtlich anfuhr. Dieser wurde nach dem Anprall über den Pkw hinweggeschleudert und schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Angreifer flüchtete anschließend, verunfallte im östlichen Stadtgebiet Aalens und begab sich in seine Wohnung. Dort wurde er durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 34 Jahre alte Deutsche am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Aalen: 35-Jähriger nach Einbruch in Untersuchungshaft

Ein 35-jähirger Mann brach am Freitag gegen 20.45 Uhr gewaltsam in das Berufsschulzentrum in der Steinbeisstraße ein und wurde hierbei vom Wach- und Schließdienst auf frischer Tat ertappt. Der wohnsitzlose Deutsche wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Aalen: Unfallflucht

Rund 3000 Euro Schaden hinterließ ein Unfallflüchtiger am Sonntag, als er zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz beim Rathaus einen Golf Plus beschädigte und sich anschließend unerlaubt entfernte. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingeschlagen

Am Montag schlug zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr ein Unbekannter mit einem Stein die Frontscheibe eines Pkw VW ein, der auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Ledergasse abgestellt war. Dabei entstanden einige hundert Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell