Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Scheibe eingeschlagen

Aalen (ots)

Crailsheim: Fensterscheibe beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitagnachmittag 13 Uhr und Montagmorgen 07:20 Uhr die Fensterscheibe einer Turnhalle in der Schönebürgstraße. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Täter.

Mainhardt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Ford-Fahrer die Hauptstraße und wollte geradeaus in die Mönchstraße fahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Motorradfahrer, welcher auf der Heilbronner Straße unterwegs war. Es kam zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich hierbei schwer verletzte. Er wurde in der Folge zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme, ergab sich der Verdacht, dass der 18-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell