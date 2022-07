Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Lensahn

Verkehrshinweise anlässlich des Internationalen Triple Ultra Triathlons in Lensahn

Lübeck (ots)

In der Zeit vom 29. Juli 2022 bis 31.Juli 2022 findet der 29. Internationale Triple Ultra Triathlon in Lensahn statt. Während des Radwettbewerbs ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen Lensahn und Neustadt in Holstein zu rechnen.

Die Radstrecke verläuft vom Schützenplatz in Lensahn über die Kreisstraße 59, die Lübecker Straße bis zur Straße Am Ehrenmal in Beschendorf. Daher ist die Durchfahrt für den Fahrzeugverkehr von Freitag (29.07.), 09:00 Uhr, bis Samstag (30.07.), 21:00 Uhr, auf dieser Strecke verboten. Ausschließlich Anlieger sind befugt, die Radfahrstrecke zu nutzen. Eine Umleitungsstrecke ist ausgewiesen.

Weiter wurde die Verkehrsführung im Sinne der Sportveranstaltung geändert. Die Radfahrer haben auf ihrem Rundkurs Vorfahrt. Dazu wurde eine "abknickende Vorfahrt" vom Schützenplatz auf die Lübecker Straße sowie von der Straße Am Ehrenmal auf die Lensahner Straße in Beschendorf angeordnet.

Auf der gesamten Radstrecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und ein Überholverbot.

Die Polizei wird die Sportveranstaltung begleiten und für einen sicheren Ablauf sorgen. Hierzu werden die Verkehrsanordnungen während des gesamten Zeitraumes überwacht und Verstöße konsequent geahndet.

Wir wünschen dem Veranstalter, allen Helferinnen und Helfern, den interessierten Zuschauerinnen und Zuschauern und insbesondere den Radfahrenden einen spannenden Wettbewerb und einen unfallfreien Verlauf.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell