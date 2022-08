Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hakenkreuze an Schulgebäude - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Eine 66-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Montag kurz nach 8 Uhr die Silcherstraße und missachtete an der Einmündung zur Wilhelm-Maybach-Straße. Er stieß an der Einmündung mit einer Renault-Fahrerin zusammen, die beim Zusammenstoß leicht verletzt wurde. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Pkw Skoda wurde abgeschleppt.

Kernen im Remstal: Hakenkreuze an Schulgebäude gesprüht

Am Gebäudekomplex der Rumbold Realschule in der Schafgasse wurden am Wochenende mehrere Hakenkreuze, teils auch großflächig, sowie antisemitische Ausdrücke auf Gebäudeteile aufgesprüht. Die Polizei wurde über den Vorfall am Montagmorgen informiert und nahm die Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens auf. Sachdienliche Hinweise hierzu werden unter Tel. 07151/41798 entgegengenommen.

