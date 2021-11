Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo sucht Zeugen nach zwei Raubdelikten vom Wochenende

Neuss (ots)

Am Samstagabend (20.11.), gegen 23:30 Uhr, wurde ein 22 Jahre alter Mann aus Neuss im Stadtgarten an der Schorlemerstraße beraubt. Zwei Täter hatten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld, Mobiltelefon und Kopfhörern erzwungen. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten in Richtung Innenstadt.

Täterbeschreibung:

1.) männlich, 16 bis 19 Jahre alt, 175 bis 185 Zentimeter groß, schwarze lockige Haare, schwarzer Trainingsanzug mit Kapuze, Turnschuhe der Marke Nike, medizinische Maske 2.) männlich, 16 bis 19 Jahre alt, 175 bis 185 Zentimeter groß, pummelige Figur, beiger Kapuzenpullover, Turnschuhe der Marke Nike, medizinische Maske

Eine Handtasche wurde einer 24 Jahre alten Frau aus Neuss am frühen Sonntagmorgen (21.11.), gegen 06:30 Uhr, am Hermannsplatz geraubt. Ein Unbekannter entriss die Tasche im Vorbeilaufen, sodass die Frau zu Boden fiel. Täterbeschreibung: männlich, circa 175 Zentimeter groß, schwarze Jacke, beiger Kapuzenpullover

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Kripo in Neuss zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell