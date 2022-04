Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub auf Emst - Supermarkt mit Messer und Pistole überfallen

Hagen-Emst (ots)

Am Dienstag, 26.04.2022, überfielen zwei Räuber einen Supermarkt auf Emst an der Karl-Ernst-Osthaus-Straße. Kurz vor Ladenschluss, gegen 22:00 Uhr, betraten zwei Männer die Rewe-Filiale. Sie gingen durch das Geschäft und unmittelbar zum Kassenbereich. Beide trugen einen medizinischen Mundschutz vor dem Gesicht. Ein Räuber hielt ein Teppichmesser mit schwarzem Griff in der Hand und forderte den Filialleiter (34) auf, mit ihm in das Büro zu gehen. Dabei sprach er mit osteuropäischem Akzent uns sagte: "Schnell, schnell nach hinten! Wo ist das Geld?". Der zweite Räuber hielt eine schwarze Pistole in der Hand. Er hatte blonde Haare, trug dunkle Wollhandschuhe und sagte in akzentfreiem Deutsch zu der Kassiererin (52): "Ich will nur das Geld". Nachdem er sich das Geld aus der Kasse genommen hatte, ging er zu seinem Kumpanen in das Büro und forderte diesen auf, sich zu beeilen. Zunächst versuchten beide Täter über den Notausgang zu entkommen. Dieser war jedoch bereits verschlossen. Beide entkamen mit dem geraubten Bargeld über den Haupteingang in unbekannte Richtung. Eine Fahndung der alarmierten Polizei verlief ergebnislos. Der Mann mit dem Messer trug eine helle Hose und eine dunkle Jacke. Die Person mit der Schusswaffe trug eine dunkle Hose und eine grünliche Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann etwas zu den Tätern oder deren Aufenthaltsort sagen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 02331 986 2066. (hir)

