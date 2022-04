Polizei Hagen

POL-HA: 40-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in Verkehrskontrolle geraten - Sechs Haftbefehle

Hagen-Eilpe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte am Dienstagabend (26.04.2022) in Eilpe die Personalien eines 40-jährigen Mannes, gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen. Gegen 23.20 Uhr hielten die Beamten den Autofahrer in der Kniestraße an, weil sie bei einer Abfrage seines Autokennzeichens einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelten. Während der Überprüfung der Personalien des 40-Jährigen erhärtete sich außerdem der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem lagen gegen den in Hagen wohnhaften Mann insgesamt sechs Haftbefehle vor. Die Beamten verhafteten den Gesuchten und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Dort zeigte ein Drogentest darüber hinaus noch Rückstände des Wirkstoffs THC in seinem Körper an. Nachdem Angehörige die in den Haftbefehlen festgelegten Geldstrafen auf der Polizeiwache bezahlten, entließen die Beamten den 40-Jährigen wieder aus dem Gewahrsam. Sie leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen ihn ein. Wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fertigten sie zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

