POL-AA: Ostalbkreis: Pedelec entwendet - Polizeieinsatz in der Landeserstaufnahmestelle - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagabend kurz nach 19.30 Uhr den VW Caddy einer 26-Jährigen, den diese in der Gartenstraße abgestellt hatte. An dem Fahrzeug entstand dabei ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Pedelec entwendet

Im Zeitraum zwischen letzten Mittwochnachmittag, 15 Uhr und Freitagmittag, 14 Uhr entwendeten Unbekannte ein grünes Pedelec der Marke Cube Modell Stereo Hybrid, welches mit einem weißen Faltschloss auf dem Fahrradstellplatz in der Hirschbachstraße auf Höhe der dortigen Unterführung angeschlossen war. Der Wert des Pedelec wird von seinem Besitzer mit rund 3500 Euro angegeben. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Pedelec nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: 2500 Euro Sachschaden

Beim Abbiegen streifte ein 67-Jähriger mit seinem Fahrrad am Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen in der Blumenstraße abgestellten Toyota, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Ellwangen: Einsatz in der LEA

Mit mehreren Streifenbesatzungen rückten Beamte des Polizeipräsidiums Aalen am Montagabend gegen 20 Uhr in die Landeserstaufnahmeeinrichtung aus. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatten gemeldet, dass sich ca. 20 bis 30 Personen am Infopoint versammelt hätten und es zur Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst kommen könnte. Die aggressive Stimmung richtete sich gegen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, die beim Abendessen für Ordnung gesorgt hatten. Da die Stimmung aggressiv blieb, zeigte die Polizei in der Nacht Dauerpräsenz in der Einrichtung.

Unterschneidheim 5500 Euro Schaden

Auf rund 5500 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand. Gegen 7 Uhr befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Kia die Hauptstraße, wo sie den VW Multivan eines 54-Jährigen streifte, den sie wegen der blendenden Sonne zu spät erkannt hatte.

Lorch-Waldhausen: Betrunkener Fußgänger verursacht Verkehrsunfall

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 18-Jähriger am Dienstagmorgen verursachte. Gegen 00.20 Uhr stand der deutlich unter Alkohol stehende Mann auf dem Gehweg der Lorcher Straße und soll laut Zeugenaussagen zufolge auf die Straße gepinkelt haben. Anschließend taumelte der Mann auf die Fahrbahn, wo er von dem Leichtkraftrad eines 17-Jährigen erfasst wurde, der dem 18-Jährigen nicht mehr ausweichen konnte. Der Zweiradfahrer und sein 18 Jahre alter Sozius stürzten auf die Fahrbahn. Auch der Unfallverursacher stürzte, wobei er sich Verletzungen am Bein zuzog. Er rappelte sich wieder auf und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Von Zeugen konnte er im Bereich des Bahnhofs wieder angetroffen und zur Unfallstelle zurückgebracht werden. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall leichte, sein Beifahrer schwere Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus nach Mutlangen gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag zwischen 6.10 Uhr und 20.30 Uhr den Opel eines 43-Jährigen, den dieser auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Lorcher Straße abgestellt hatte. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 85-Jähriger seinen VW Golf am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr am Kreisverkehr in der Pfitzerstraße anhalten. Ein 54-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Toyota auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfallflucht

Eine unbekannte Autofahrerin beschädigte am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr einen BMW, der in der Neuen Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und konnte der Polizei mitteilten, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Kleinwagen, möglicherweise einen VW Polo oder ein ähnliches Fahrzeug, gehandelt hat. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell