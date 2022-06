Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Gebäudebrand in der Zähringerstraße, PM Nr.2:

Hockenheim (ots)

Um 17.13 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle einen Brand in einem leer stehenden Gebäude in der Zähringerstraße. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde festgestellt, dass ein Raum im Erdgeschoss vollständig in Brand geraten war. Durch das zügige Eingreifen konnte der Brand um 17.33 Uhr bereits gelöscht werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell