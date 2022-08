Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbruch abgebrochen

Isselburg (ots)

Offensichtlich gestört fühlten sich zwei mutmaßliche junge Einbrecher am Dienstag, 08.08.2022, in Isselburg: Eine Zeugin hatte gegen 18.20 Uhr beobachtet, dass sich Unbekannte an einer Lagerhütte auf einem Schulhof an der Drengfurter Straße zu schaffen machten. Als die Frau die Tatverdächtigen ansprach, ergriffen sie die Flucht. Beide waren circa 15 bis 18 Jahre alt und hatten dunkle Haare; einer der beiden trug ein braunes T-Shirt, der andere ein graues. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

