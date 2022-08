Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkendes Auto beschädigt

Bocholt (ots)

Eine böse Überraschung erwartete einen Autofahrer in Bocholt am Freitag, 05.08.2022: Als der Mann zu seinem geparkten Wagen kam, fand er den grauen Audi mit Schäden an der Stoßstange und der Beleuchtung am Heck vor. Das Fahrzeug hatte zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr an der Sternstraße nähe Viktoriastraße gestanden. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

