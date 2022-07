Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch in Schulgebäude

Recklinghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag (26.07.) in eine Schule an der Bismarckstraße ein. Der genaue Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 01.30 Uhr. Sie hebelten diverse Türen im Inneren des Gebäudes auf, durchsuchten Räume und verspeisten aufgefundene Nahrungsmittel. Der Wachdienst wurde auf den Einbruch aufmerksam und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

