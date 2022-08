POL-BOR: Bocholt - Tisch auf Schulhof in Brand

Bocholt-Suderwick (ots) - Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag, 09.08.2022, in die Filiale einer Bäckerei in Bocholt-Suderwick eingedrungen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang in die Räume an der Sporker Straße, indem sie eine Tür aufhebelten. Die Unbekannten erbeuteten eine geringe Summe Bargeld. Die Polizei bitte um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) ...

