Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Unfallbeteiligte machen unterschiedliche Angaben - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 06.10.2021, ereignete sich gegen 12.49 Uhr im Kreuzungsbereich Mitscherlichstraße Ecke Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, einem grauen Mitsubishi Colt und einem blauen Opel Zafira. An beiden Fahrzeugen entstanden derartige Sachschäden, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden Insassen, eine 59-jährige Fahrerin und ein 57-jähriger Beifahrer, des Opel Zafira erlitten leichte Verletzungen. Der 27-jährige Fahrer des Mitsubishi blieb unverletzt. Während der Sachverhaltsaufnahme machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, so dass sich die Polizei zur Sachverhaltsaufklärung an die Bevölkerung wendet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

