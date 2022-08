Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl von Baustelle

Bocholt (ots)

Werkzeug haben Unbekannte in Bocholt aus einem Rohbau entwendet. Um in das Haus am Kiefernweg zu gelangen, hatten sich die Täter an einem Kellerfenster zu schaffen gemacht. Die Einbrecher erbeuteten einen Akkuschrauber und einen Akkubohrer der Marke Makita samt zugehöriger Akkus und Ladegeräte sowie eine Fräsmaschine des Herstellers Bosch. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 06.08.2022, 20.00 Uhr, und Montag, 08.08.2022, 17.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

