Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugen für Vorfall gesucht

Borken (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Samstag, 07.08.2022, gegen 20.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Otto-Hahn-Straße in Borken-Gemen abgespielt hat. Nach Aussagen der betroffenen Geschädigten sei sie dort stehend von einem Pkw angefahren worden, aber unverletzt geblieben. Zwei unbekannte Zeugen hätten ihr aufgeholfen. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim zuständigen Verkehrskommissariat in Borken zu melden. (to)

