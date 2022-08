Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Radfahrer schwerstverletzt

Schöppingen (ots)

Schwerste Verletzungen hat sich ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Schöppingen zugezogen. Der 60 Jahre alte Schöppinger war gegen 18.20 Uhr auf dem Radweg der Landesstraße 579 aus Richtung Schöppingen kommend in Richtung Heek unterwegs, als er auf das Rad eines in gleicher Richtung fahrenden 64-Jährigen auffuhr. Infolgedessen stürzte der 60-Jährige und schlug mit dem Kopf auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten in das Uniklinikum Münster. (db)

