POL-BOR: Gronau - Autolack zerkratzt

Borken-Marbeck (ots) - Einbrecher sind in Borken-Marbeck in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Täter hatten sich am Sonntag, 07.08.2022, mit Gewalt Zugang in das Gebäude an der Straße Wieings Esch verschafft. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten eine geringe Summe Bargeld. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in ...

