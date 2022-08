Heek (ots) - Einen Sachschaden in einer Höhe von ca. 2.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher am Freitag, 05.08.22, an einem grauen VW Polo. Der Unfallort ist die Bahnhofstraße in Heek, die Unfallzeit liegt zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

