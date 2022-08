POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss einen Pkw geführt...

Neuleiningen (ots) - Am Samstag, dem 06.08.2022 gegen 12:34 Uhr, kam es im Bereich des Friedhofs in Neuleiningen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw. Ein 43-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim verlor hierbei aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec und stieß in der Folge frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 30-Jährigen zusammen. Wohl auch weil er zum ...

