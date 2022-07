Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Schallodenbach (ots)

Sachschaden an zwei Fahrzeugen war das Ergebnis eines auf die Straße fahrenden Fahrradfahrers. Am frühen Freitagabend befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Große Gasse in Schallodenbach. Plötzlich sei ein Fahrradfahrer vom Gehweg auf die Straße gewechselt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Pkw-Fahrer aus. Dabei touchierte er ein geparktes Auto. An diesem sowie am Fahrzeug des 43-Jährigen entstand Sachschaden. Der Fahrradfahrer habe eine orangefarbenes Oberteil sowie eine Kappe getragen. Er verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise von Zeugen zum Unfall sowie zu dem bislang unbekannten Fahrradfahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter 0631-369 2150 entgegen./pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell