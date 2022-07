Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete eine Person, welche Fahrzeuge durchwühlt. In der Nacht zum Samstag wurde der junge Dieb schließlich von der hinzugerufenen Polizeistreife in unmittelbarer Tatortnähe der Augustastraße festgestellt. In einer von ihm mitgeführten Tasche konnte zudem das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden, welches aus zwei verschiedenen Fahrzeugen stammte. Hinweise von Zeugen sowie weiteren betroffenen Fahrzeugbesitzern nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter 0631-369 2150 entgegen./pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell