POL-PPWP: Gabelstapler macht sich selbstständig

Kaiserslautern (ots) - "Keine Bankgeschäfte per Messenger-Dienst!", so lautet die Empfehlung der Polizei. Dass der vermeintliche Abschluss eines Darlehens via WhatsApp schiefgehen kann, diese Erfahrung musste ein 24-Jähriger aus dem Stadtgebiet machen. Über Soziale Medien war er im Internet auf die Telefonnummer einer angeblichen Bank gestoßen, die günstige Kredite anbot. Die Kontaktaufnahme erfolgte per WhatsApp. Im ...

