POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Wesel (ots)

Sonntag gegen 15:20 Uhr kollidierten auf der der Annastraße zwei Pkw. Dabei wurden vier Personen verletzt. Ein 32-jähriger Pkw Fahrer aus Rheinberg befuhr die Annastraße in Richtung Römerstraße. Zwischen Bahnübergang und Kiefernstraße geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw eines 58 jährigen Mannes aus Rheinberg. Bei dem Unfall wurde der 32-Jährige schwer verletzt. Er wurde einem Krankenhaus in Moers zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht. Seine 2 1/2 jährige Tochter blieb unverletzt. Der 58-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. Zwei seiner drei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Bei dem jüngeren Fahrer ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die verunfallten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Annastraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

