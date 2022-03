Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht im Innenstadtbereich

Bad Gandersheim (ots)

Am Plan, in der Zeit vom 17.03.2022, 15:30 Uhr, bis zum 18.03.2022, 07:00 Uhr

In dem oben genannten Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer durch den Innenstadtbereich von Bad Gandersheim. In der Straße 'Am Plan' touchierte dieser aus bislang unbekannter Ursache einen Bauzaun an dem dortigen Spielplatz und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. An dem Zaun entstand ein Schaden von ca. 100 EUR. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen des Unfall oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-919200) zu melden.(Ge)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell