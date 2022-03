Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Versicherung mit Motorroller unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 18.03.2022, 18:48 Uhr

Am Freitagabend kontrollierte eine Polizeistreife den 58jährigen Fahrer eines Motorrollers in der Schwammelwitzer Straße. Den Beamten fiel zuvor auf, dass an dem Roller noch das Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war. Auf Nachfrage gab der aus Volksen stammende Mann an, dass der Roller seinem Sohn gehöre und er über eine aktuelle Versicherung nicht Bescheid wisse. Eine weitere Recherche ergab, dass der Roller während der Fahrt tatsächlich nicht versichert war. Gegen den Fahrer sowie seinen Sohn, der die Fahrt des Vaters duldete, wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

