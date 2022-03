Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Plane vom Anhänger aufgeschlitzt und am nächsten Tag das Auto zerkratzt

Einbeck (ots)

Einbeck Kr.

17.03.22, 20:00 Uhr bis 18.03.22, 17:55 Uhr

Am Donnerstag, den 17.03.2022, parkte ein 40jähriger Einbecker, gegen 20:00 Uhr, seinen Pkw mit Anhänger auf einem Parkstreifen in der Altendorfer Straße. Als er am nächsten Mittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang noch unbekannter Täter die Plane seines Anhängers aufgeschlitzt hatte. Hierbei ist ein Schaden von ca. 200,- Euro entstanden. Im Anhänger befanden sich Zeitungen, die für den Täter nicht von Bedeutung waren und zurückgelassen wurden. Am Freitag, den 18.03.2022 parkte der Mann seinen Pkw im Sonnenhaken. Hier wurde dann, ebenfalls noch durch einen unbekannten Täter, die Beifahrerseite mittels spitzem Gegenstand zerkratzt. Dieser Schaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Die Polizei Eibeck hat bezüglich der Sachbeschädigungen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu Tat und Täter machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell