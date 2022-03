Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Standfuß einer Baustellenbeschilderung in Brand geraten

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Zur Kirche, Freitag, 18.03.22, 02.25 Uhr KALEFELD (schw)- In der Nacht von Donnerstag, 17.03.22 auf Freitag, 18.03.22, gegen 02.25 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand eines Verkehrszeichens in Sebexen, in der Straße Zur Kirche. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass ein zur Beschwerung und für den sicheren Stand eines Baustellenschildes dienender Standfuß in Brand geraten war. Eine Selbstentzündung des Standfußes kann ausgeschlossen werden, so dass davon auszugehen ist, dass ein bislang unbekannter Täter den Stand Fuß in Brand gesteckt hat. Der Schaden hierbei beläuft sich auf ca. 100,- EUR. Umliegende Bauwerke waren zu keiner Zeit gefährdet. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum im Bereich Sebexen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. Ein Zusammenhang mit den Bränden der vergangenen Woche im Bereich Bad Gandersheim kann ausgeschlossen werden.

