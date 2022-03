Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gartenlaube

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Akazienstraße, Mittwoch, 16.03.22, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 17.03.22, 16.00 Uhr KREIENSEN (schw) - In der Zeit von Mittwoch, 16.03.22, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 17.03.22, 16.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer, in der Akazienstraße in Kreiensen gelegenen Gartenlaube. Aus dieser entwendete der unbekannte Täter einige Dekorationsgegenstände, wodurch dem 52-jährigen Gartenlaubeneigentümer ein Schaden in Höhe von ca. 135,- EUR entstand. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum, im Bereich der Akazienstraße in Kreiensen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell