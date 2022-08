Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Radfahrerin angefahren

Heek (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 61 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag, 08.08.2022, in Heek. Die Heekerin war gegen 08.25 Uhr auf der Ludgeristraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Markt unterwegs, als der Wagen eines 43 Jahre alten Heekers kreuzte. Der Autofahrer hatte den Leuskesweg in Richtung Ludgeristraße befahren und mutmaßlich die Zweiradfahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die 61-Jährige stürzte. Sie suchte selbstständig einen Arzt auf. (db)

