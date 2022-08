Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrt bei Rot sorgt für Auffahrunfall

Bocholt (ots)

Geflüchtet ist ein unbekannter Radfahrer am Dienstag, 08.08.2022, nach einem Unfall in Bocholt: Der Mann habe nach Angaben von Zeugen gegen 16.35 Uhr bei Rotlicht einer Ampel von der Ebertstraße kommend die Einmündung der Industriestraße in Richtung Theodor-Heuss-Ring gequert. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste ein 67-Jähriger seinen Wagen stark ab: Der Bocholter hatte bei Grünlicht vom Theodor-Heuss-Ring nach links in die Industriestraße abbiegen wollen. Eine hinter ihm fahrende 40-jährige Bocholterin prallte mit ihrem Fahrzeug auf. Die Zeugen beschreiben den Radfahrer wie folgt: circa 35 bis 40 Jahre alt, kräftige Statur, bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit blauen Streifen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

