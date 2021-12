Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hilkenbrook - Schwerer Unfall

Hilkenbrook (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Kreisstraße 119 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer war gegen 06.30 Uhr mit seinem Kia in Richtung Hilkenbrook unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er hinter einer Linkskurve in Höhe der Einmündung Oheweg nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand. Der Fahrer konnte durch Ersthelfer rechtzeitig aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

