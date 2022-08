Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 36 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Dienstagabend gegen 22:10 Uhr die Landesstraße 1140 in Richtung Winnenden. Kurz vor Ortseingang kam ihm ein bisher unbekannter Autofahrer entgegen und streifte den linken Außenspiegel des BMW. Danach fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Felllbach: Unfallflucht

Eine 26-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 17.35 Uhr die Kleiststraße in Richtung Franz-Arnold-Straße, wo sie bei Gegenverkehr in einer Engstelle auswich, dabei einen geparkten Pkw schrammte und 2500 Euro Schaden verursachte. Die Autofahrerin hielt nach dem Vorfall nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Aussage eines Unfallzeugen konnte die Verursacherin von der Polizei ermittelt werden. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Urbach: Unfall mit E-Scooter

Ein 48-jähriger Fahrer eines E-Scooters stürzte am Dienstag gegen 23.20 Uhr infolge einer Alkoholisierung ohne Fremdeinwirkung an der Einmündung Wasenstraße/Wasenmühle. Er zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und hierzu eine Blutuntersuchung zur Feststellung der Fahrtauglichkeit veranlasst.

