POL-DO: Alleinunfall auf der Meinbergstraße: Auto prallt in Bushaltestelle

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0503 Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "An der Goymark" in Dortmund-Hörde sind am Montag (2.5.) drei Personen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 64-jährige Hagenerin gegen 16.15 Uhr mit ihrem Fiat auf der Straße "An der Goymark" in westliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie zwischen ...

mehr