Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto angefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Böse Überraschung für eine Autofahrerin in Bocholt-Stenern: Als die Frau zu ihrem Wagen kam, fand sie den blauen VW erheblich beschädigt vor. Das Fahrzeug hatte auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg gestanden - dort muss es am Mittwoch zwischen 07.45 Uhr und 15.15 Uhr zu einem Unfall gekommen sein. Die verursachende Person entfernte sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell