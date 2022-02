Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einem Wintergarten

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am 27. Februar um 3:07 Uhr wurde die Feuerwehr Celle mit dem Einsatzstichwort "Brennt Wintergarten" in den Waldweg alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle hatten Einrichtungsgegenstände in einem Wintergarten gebrannt. Das Feuer wurde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Durch die Einsatzkräfte wurden die betroffenen Gegenstände aus dem Wintergarten entfernt und im Außenbereich nochmals abgelöscht. Eine ebenfalls betroffene Gasflasche wurde kurz gekühlt und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Eine Gefahr ging von der Flasche nicht aus.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell