Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einer Küche im Prinzengarten

Celle (ots)

Um 17:38 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Fettbrand in einer Küche in den Prinzengarten alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hatten alle Bewohner des Mehrparteienhauses ihre Wohnungen verlassen. Die betroffene Wohnung im Dachgeschoss war verraucht. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz in die Wohnung vor und konnte einen Entstehungsbrand in der Küche feststellen. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht. Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet und entraucht.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst des Landkreises Celle und die Polizei.

