Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Trunkenheitsfahrt, Unfälle, Sachbeschädigung, Streit eskaliert

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Wer wurde gefährdet?

Eine Zeugin verständigte am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Opel beobachtet hatte, der auf der Schmiedstraße in Schlangenlinien fuhr und wohl auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, abbremsen. Von Beamten des Aalener Polizeireviers wurde der Pkw in Wasseralfingen angehalten und der 28 Jahre alte Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit rund 2,8 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich anschließend im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da diese dem 28-Jährigen bereits entzogen wurde. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 28-Jährigen gefährdet wurden werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Westhausen: 20.000 Euro Sachschaden

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 45-Jährige am Mittwochmittag verursachte. Trotz für sie geltendes Rotlicht fuhr sie gegen 14 Uhr mit ihrem BMW von der Autobahnabfahrt kommend, in die B 29 ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 65-Jährigen, der vom dortigen P+R-Parkplatz auf die B 29 einbog. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden; beide Fahrer blieben unverletzt.

Aalen: Sachbeschädigung

Gegen Mitternacht in der Nacht zum Dienstag wurde ein Anwohner der Kanalstraße durch lautes Klirren aufmerksam. Als der 52-Jährige nachschaute, stellte er fest, dass Unbekannte ein doppelflügeliges Kellerfenster eingeschlagen hatten. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 39-Jährige ihren Mercedes am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr auf der Veit-Hirschmann-Straße anhalten. Ein 21-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Sprinter auf, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Beim Abbiegen gestreift

Beim Einbiegen von der Schwabenstraße in die Möhlerstraße streifte ein 34-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr mit seinem Lkw, den im Einmündungsbereich stehenden Ford einer 27-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Streit unter Brüdern eskaliert

Kurz vor 20 Uhr am Mittwochabend gerieten zwei 16 und 21 Jahre alte Brüder auf der Terrasse vor dem elterlichen Wohnhaus in der Moltkestraße in Streit. Dieser artete zunächst in eine Rangelei und dann in eine handfeste körperliche Auseinandersetzung aus, wobei der 16-Jährige seinen älteren Bruder mit einem Messer angriff und verletzte. Beide standen unter Alkoholeinwirkung. Die Polizei rückte mit mehreren Besatzungen an und nahm den 16-Jährigen in der Wohnung fest. Gegen seine Mitnahme zum Polizeirevier wehrte er sich heftig. Der 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Ruppertshofen: In Vereinsheim eingebrochen

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochnachmittag, 15.20 Uhr in das Vereinsheim des TSV Ruppertshofen in der Straße "Erlenäcker" ein, wo sie die Theke und sämtliche Schubladen durchsuchten und aus einem vorgefundenen Geldbeutel rund 500 Euro entwendeten. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell