POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 20.07.2022

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 20.07.2022

Junger Mann vermutlich im See ertrunken - Egelsbach

(neu) Ein 20 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend vermutlich auf tragische Weise ums Leben gekommen. Gegen 18.15 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf vom Egelsbacher See, wonach es dort zu einem Badeunfall gekommen sei. Nach ersten Ermittlungen war der junge Mann aus Neu-Isenburg, der als Nichtschwimmer gilt, gemeinsam mit Freunden auf einer Luftmatratze auf dem Wasser unterwegs. Als diese jedoch Luft verlor und etwa sieben Meter vom Ufer entfernt unterging, geriet der junge Mann in Panik. Er konnte sich nicht mehr über Wasser halten und ging nach Angaben seiner Begleiter unter. Taucher der Berufsfeuerwehr Frankfurt suchten den See, der rundum eingezäunt ist und offiziell nicht zum Baden freigegeben ist, rund zwei Stunden ergebnislos lang ab. Auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte den Mann nicht entdecken. Insofern muss man leider davon ausgehen, dass der 20-Jährige, der bislang noch als vermisst gilt, vermutlich nicht mehr am Leben ist. Gleichwohl wird die Suche am heutigen Mittwochmorgen fortgesetzt. An der betreffenden Stelle ist das Gewässer etwa vier Meter tief. Für seine Freunde, die das Geschehen vom Ufer aus mitlebten und sichtlich schockiert waren, wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert.

